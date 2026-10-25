PET Exam 2026: महराजगंज में अभेद्य सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू, चप्पे-चप्पे पर नजर

जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की प्रथम पाली की लिखित परीक्षा रविवार को महराजगंज जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। परीक्षा को सकुशल और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

सुबह 10 बजे से प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से लगभग एक घंटा पहले ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। जिले के 11 केंद्रों पर प्रत्येक पाली में 4872 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। शहर के जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई।

फ्रिस्किंग के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका न रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।