महराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज DJ से दुकानों के टूटे शीशे, दवाओं की सैकड़ों शीशियां गिरीं

संवाद सूत्र, घुघली, (महराजगंज)। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे से व्यापारियों , चिकित्सकों व स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ध्वनि निर्धारित मानक से अधिक होने के कारण कंपन से कई दुकानों के शीशे और सेल्फ टूट कर भूमि पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ा।

कस्बे में सात दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं, जिनका विसर्जन गुरुवार व शुक्रवार की रात को हुआ। आपसी होड़ के चक्कर में डीजे संचालकों ने आवाज तेज कर दी, जिससे कस्बे में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। होम्योपैथिक चिकित्सक डा. अनुराग रुंगटा गुरुवार शाम 7.30 बजे रेलवे ढाले के पास स्थित दवाखाना बंद कर घर चले गए थे।

शुक्रवार सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि लगभग 300 दवाओं की शीशियां भूमि पर पड़ी थीं, जिनमें से 40 से 50 शीशियां टूट गई थीं। सेल्फ भी टूटा था। उन्होंने बताया कि पहले लगा कि दुकान में चोरी हुई है, लेकिन बाद में समझ आया कि तेज डीजे की आवाज से कंपन के कारण शीशियां गिरीं और टूटी हैं।