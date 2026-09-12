महराजगंज में प्याज के दाम दोगुने, हरी सब्जियों और तेल की कीमतों में भी उछाल

जागरण संवाददाता, निचलौल। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक माह के भीतर प्याज की कीमत दोगुणा हो गई है। वहीं, लहसुन समेत कई हरी सब्जियों के भाव में भी तेजी आई है। बारिश के कारण मंडियों में सब्जियों की आवक प्रभावित होने से फुटकर बाजार में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।

सब्जियों के साथ खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से परिवारों का घरेलू खर्च और बढ़ गया है। एक माह पहले 30 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह एक सप्ताह पहले 140 रुपये किलो बिक रहा लहसुन अब 200 से 220 रुपये किलो तक पहुंच गया है। परवल, टमाटर, गोभी, बैंगन समेत कई हरी सब्जियों के भाव में भी 10 से 80 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है।