महराजगंज में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से मची सनसनी

जागरण संवाददाता, (निचलौल) महराजगंज। खेत के किनारे सागौन के पेड़ से फंदे के सहारे युवक का शव लटका मिला। युवक के दोनों पैर जमीन पर टिके हुए थे। वहीं, घटनास्थल से कुछ दूरी पर उसकी बाइक भी बरामद हुई। इसको लेकर हत्या के बाद शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है।

निचलौल थाना क्षेत्र के बरगदही गांव के पास शनिवार सुबह खेत की ओर टहलने निकले लोगों की नजर पेड़ से लटके शव पर पड़ी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर आसपास के क्षेत्र की जांच-पड़ताल की।