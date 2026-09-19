गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब लंच के बहाने गायब रहना पड़ेगा भारी, उपस्थिति पर सख्ती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यालयी समय के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपलब्धता पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। विभाग, अनुभाग और कार्यालयों में सुबह 10 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही लंच के लिए निर्धारित 30 मिनट से अधिक समय तक कार्यालय से गायब रहने पर रोक लगा दी गई है।

कुलपति प्रो. केपी सिंह के निर्देश पर कुलसचिव धीरेंद्र श्रीवास्तव ने सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालयी समय का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे तक अपने विभाग, अनुभाग या कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यही नहीं, दोपहर में लंच के नाम पर निर्धारित समय से अधिक अवधि तक कार्यालय छोड़ने की स्थिति भी सामने आ रही है।