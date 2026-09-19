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गोरखपुर में आज बिजली कटौती, 8 घंटे तक ठप रहेंगे राप्तीनगर-लालडिग्गी समेत ये इलाके

By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
Published: Sat, 19 Sep 2026 09:32 AM (IST)

गोरखपुर में शनिवार को विभिन्न इलाकों में बिजली कटौती होगी। लालडिग्गी, राप्तीनगर ओल्ड और राप्तीनगर न्यू उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

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  1. लालडिग्गी में 3 घंटे, राप्तीनगर ओल्ड में 7 घंटे बिजली कटेगी।

  2. राप्तीनगर न्यू उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में 8 घंटे बिजली नहीं रहेगी।

  3. रखरखाव, सड़क चौड़ीकरण और क्षमता वृद्धि के कारण बिजली आपूर्ति बाधित।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लालडिग्गी के जेई संदीप कुमार ने बताया कि पांच एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण के कारण हिंदी दैनिक फीडर शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक बंद रहेगा। इस कारण रेती चौक, मदीना मस्जिद, गौसिया मस्जिद, शाहमारुख आदि इलाकों में तीन घंटे बिजली नहीं रहेगी।

विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण व लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र से जुड़ा फेज तीन, दूरदर्शन, पत्रकारपुरम, मोती पोखरा व कृष्णानगर फीडर, दुर्गाबाड़ी से जुड़ा हनुमंतनगर फीडर तथा चैनपुर व नेतवर उपकेंद्र सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेंगे।

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राप्तीनगर के अधिशासी अभियंता अभिषेक कुमार ने बताया कि क्षमता वृद्धि कार्य के कारण राप्तीनगर न्यू उपकेंद्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगा। इस कारण करीम नगर, रेल विहार, राजनगर, नकहा, राप्तीनगर, कृष्णानगर आदि इलाकों में आठ घंटे बिजली नहीं रहेगी।

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