गोरखपुर में विनोद तावड़े के साथ चाय पर बैठे संजय निषाद, उठाए समाज से जुड़े मुद्दे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े शुक्रवार देर शाम कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डा. संजय निषाद के पादरी बाजार स्थित आवास पहुंचे। डा. संजय निषाद ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया था। तावड़े के पहुंचने पर उन्होंने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। दोनों के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई।



मुलाकात में सहयोगी दलों के बीच समन्वय के साथ निषाद समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डा. संजय निषाद ने आंदोलन के दौरान रेलवे की

ओर से कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि आंदोलन से जुड़े दो मुकदमों में पुलिस की तरफ से एक वापस हो चुका है, जबकि दूसरा अभी लंबित है।

संजय निषाद ने आरक्षण से जुड़े विषय पर सामाजिक न्याय मंत्रालय के स्तर से पहल कराने की मांग रखी। उन्होंने मजवार और तुरहा समुदाय को परिभाषित करने और उन्हें संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय भी उठाया। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के आयोगों में समायोजन की मांग तावड़े के समक्ष रखी।