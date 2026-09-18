'चुनाव का इंतजार न करें, बड़ी जीत के लिए अभी से जुटें', विनोद तावड़े ने गोरखपुर में चुनावी तैयारियों का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तीन दिवसीय प्रवास के लिए गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने दूसरे दिन शुक्रवार को लगातार बैठकों के जरिए संगठन की चुनावी तैयारी की जानकारी ली। गोरखपुर क्षेत्र के सभी 62 विधानसभा क्षेत्रों से मिले फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति पर मंथन किया।

उन्होंने साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव नजदीक आने का इंतजार नहीं करना है। बड़ी जीत के लिए अभी से जुट जाना है। 2017 और 2022 से बड़ी जीत के लिए क्षेत्र में हर स्तर पर सक्रिय होना है।

पार्टी के रानीडीहा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी तावड़े ने बारी-बारी से पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और मीडिया व सोशल मीडिया टीम के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। बैठकों का मूल बिंदु आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, संगठन की जमीनी सक्रियता और जनता से निरंतर संवाद रहा।

तावड़े ने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक मजबूत ढांचा है। क्षेत्र, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ तक नियमित संवाद और बेहतर समन्वय कायम रखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाया जाए।

बूथ स्तर से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों और जनता से जुड़े विषयों को समझकर आगे की गतिविधियां तय की जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी को केवल चुनाव के समय होने वाली गतिविधि तक सीमित नहीं रखने को कहा।

जनता के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखने और समाज के प्रत्येक वर्ग तक संगठन की पहुंच मजबूत करने पर जोर दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस प्रकार का संवाद कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने के साथ संगठनात्मक कार्यों को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा।

चार परिवारों तक पहुंचे हर कार्यकर्ता प्रदेश प्रभारी ने छोटे-बड़े सभी कार्यकर्ताओं को कम से कम चार परिवारों से मुलाकात करने का निर्देश दिया। युवाओं और सनातन सोच वाले परिवारों के बीच संपर्क बढ़ाने के साथ उनकी स्थानीय अपेक्षाओं और विषयों को समझने पर भी जोर दिया। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद में तावड़े ने संगठन और जनप्रतिनिधियों को एक-दूसरे का पूरक बताया।

उन्होंने सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखने को कहा। जनता से मिलने वाले सुझाव और क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी संगठन तक पहुंचे और संगठनात्मक गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए बेहतर तालमेल बनाए रखने का निर्देश दिया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी संगठन की महत्वपूर्ण पूंजी बताते हुए उनके अनुभव का चुनावी तैयारियों में उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे सार्वजनिक जीवन से अर्जित अनुभव और वर्तमान कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का समन्वय संगठन को और मजबूत कर सकता है।

बूथ की सूचना से बनाए चुनावी रणनीति प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने 62 विधानसभा क्षेत्रों से मिले फीडबैक को संगठनात्मक गतिविधियों की दिशा तय करने का आधार बताया। स्थानीय परिस्थितियों और जनता से जुड़े विषयों के अनुसार बूथ से क्षेत्र स्तर तक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया।

मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक में तावड़े ने बदलते जनसंवाद माध्यमों के अनुरूप संगठन की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बूथ पर जाएं, जनता से संवाद कर सूचनाएं जुटाएं। उन सूचनाओं के आधार पर पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाएं।