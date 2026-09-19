गोरखपुर में जमीन विवाद में ट्रालर मालिक ने की खलासी की हत्या, सीसीटीवी से हुआ खुलासा

संवाद सूत्र, नेतवर बाजार (गोरखपुर)। 16 दिन पहले कैंपियरगंज के मझौना गांव के बाहर सड़क किनारे झाड़ियों में मिले सड़े-गले शव की पहचान हो गई। पुलिस ने उसकी पहचान मझौना निवासी 20 वर्षीय मनीष कुमार के रूप में की और वह ट्रालर का खलासी थी। जमीन बेचने में भाई का साथ देने के शक में गांव के ट्रालर मालिक ने उसकी हत्या कर शव फेंका था। सीसी कैमरे के फुटेज से पहचान के बाद पुलिस ने आरोपित ट्रालर मालिक 22 वर्षीय आशुतोष मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।



दो सितंबर को मझौना गांव के बाहर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े शव को कुत्तों द्वारा नोंचते देख ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी गई थी। शव सड़ा-गला था, सिर भी गायब था, जिससे तत्काल उसकी पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही पहचान कराने के प्रयास शुरू किए।

सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह के अनुसार जांच के दौरान पता चला कि गांव का एक युवक लापता है। आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों की पड़ताल की। जिसमें ट्रालर खलासी मनीष कुमार के रूप में पहचान हुई।



आगे की जांच करने पर पता चला कि उसकी हत्या करने वाला भी गांव का है जिसकी गाड़ी पर वह खलासी का काम करता था। फिर पुलिस ने आरोपित आशुतोष मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि भाई की ओर से अपने हिस्से की कुछ जमीन बेचने की तैयारी की जा रही थी। इसमें गांव का मनीष भी सहयोग कर रहा था।