महराजगंज में प्रेमी की रिहाई के लिए विद्युत टावर पर चढ़ी किशोरी, पुलिस ने चार घंटे बाद उतारा

जागरण संवाददाता, निचलौल, (महराजगंंज)। प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में एक किशोरी रविवार सुबह झरवलिया गांव के समीप खेत में लगे विद्युत टावर पर चढ़ गई। घटना के बाद आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। निचलौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। करीब चार घंटे तक समझाने के बाद पुलिस ने सुबह 9:45 बजे किशोरी को सुरक्षित नीचे उतार लिया।

पुलिस के अनुसार, किशोरी सुबह करीब 5:30 बजे टावर पर चढ़ी थी। पुलिसकर्मियों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। पूछताछ में पता चला कि किशोरी का एक गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है।