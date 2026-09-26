महराजगंज में बाढ़ का खतरा, गंडक नदी उफान पर; स्कूल बंद और बिजली गुल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। देर रात में भिटौली, परतावल, घुघली में विद्युत तार पर पेड़ गिरने से संबंधित फीडर की बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे क्षेत्र के 36 हजार उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति ठप है। वर्षा के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है।

निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के साथ नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए अलर्ट जारी किया है। इंटर तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं।

लगातार वर्षा के बीच गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। वाल्मीकिनगर बैराज पर 2.18 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। बैराज के अपस्ट्रीम में जलस्तर 362 फीट और डाउनस्ट्रीम में 354.40 फीट दर्ज किया गया। नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों को नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्षा का असर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। सिविल लाइन, राजीव नगर, पिपरदेउरा, चौपरिया, बांसपार बैजौली, अकटहवा, सुकठिया, धनेवा धनेई, आनंदनगर, निचलौल, नौतनवा क्षेत्र में कई मार्गों और मोहल्लों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जगह-जगह नालियों और जलनिकासी व्यवस्था की स्थिति भी सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नदी और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।