महराजगंज में बाढ़ का खतरा, गंडक नदी उफान पर; स्कूल बंद और बिजली गुल
तीन दिनों की लगातार बारिश से महराजगंज में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गंडक नदी में पानी बढ़ने और वाल्मीकिनगर ...और पढ़ें
HighLights
गंडक नदी में बढ़ा पानी, वाल्मीकिनगर बैराज से भारी डिस्चार्ज।
महराजगंज में बाढ़ अलर्ट, इंटर तक के स्कूल आज बंद।
लगातार बारिश से जलभराव, 36 हजार उपभोक्ताओं की बिजली बाधित।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। देर रात में भिटौली, परतावल, घुघली में विद्युत तार पर पेड़ गिरने से संबंधित फीडर की बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे क्षेत्र के 36 हजार उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति ठप है। वर्षा के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है।
निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षा के साथ नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए अलर्ट जारी किया है। इंटर तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं।
लगातार वर्षा के बीच गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। वाल्मीकिनगर बैराज पर 2.18 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। बैराज के अपस्ट्रीम में जलस्तर 362 फीट और डाउनस्ट्रीम में 354.40 फीट दर्ज किया गया। नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों को नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्षा का असर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। सिविल लाइन, राजीव नगर, पिपरदेउरा, चौपरिया, बांसपार बैजौली, अकटहवा, सुकठिया, धनेवा धनेई, आनंदनगर, निचलौल, नौतनवा क्षेत्र में कई मार्गों और मोहल्लों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जगह-जगह नालियों और जलनिकासी व्यवस्था की स्थिति भी सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नदी और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
प्रशासन ने बाढ़ और जलभराव की संभावित स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्व, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और स्थानीय प्रशासन के स्तर से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। नदी किनारे बसे गांवों में भी निगरानी बढ़ाई गई है।
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अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रशासन की नजर गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर पर बनी हुई है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे जाने और तेज बहाव वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।