महराजगंज में हर माह होगी परिषदीय स्कूलों की पढ़ाई की पड़ताल, बनेगा रिपोर्ट कार्ड

जागरण संवाददाता, महराजगंज। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब हर महीने पढ़ाई और बच्चों की सीखने की क्षमता की समीक्षा की जाएगी। महराजगंज में 1710 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.98 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इन बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर विभाग की नियमित नजर रहेगी। विद्यालय स्तर से लेकर ब्लाक, जिला और राज्य स्तर तक समीक्षा की व्यवस्था लागू की जा रही है।

प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर विद्यालय की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इसमें शैक्षिक कैलेंडर के पालन, पाठ्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति और बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों की समीक्षा की जाएगी। कमियां मिलने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।