यूपी के हजारों साल पुराने रॉक आर्ट को मिलेगी नई पहचान, अब चट्टानी भित्तिचित्रों का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चट्टानों पर उकेरे गए हजारों वर्ष पुराने भित्तिचित्रों (राक आर्ट) को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार प्राचीन राक आर्ट स्थलों का डिजिटल रिकार्ड और मैपिंग कराने के साथ उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन कराएगी।

इसके आधार पर संरक्षण आदि के लिए काम किया जाएगा। पहले चरण में चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों के राक आर्ट स्थलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।