आधी रात अस्पताल पहुंचे डीएम गौरव सिंह सोगरवाल, ड्यूटी रजिस्टर देखते ही चढ़ा अफसर का पारा, मची खलबली

जागरण संवाददाता, महराजगंज। स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार की देर रात जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वह बिना किसी प्रोटोकाल और पूर्व सूचना के सामान्य व्यक्ति के रूप में अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रोगियों को मिल रहे उपचार, चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता तथा रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया।

अस्पताल पहुंचते ही डीएम ने रोगियों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर उपचार व्यवस्था, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यह भी पूछा कि इलाज अथवा किसी सुविधा के लिए किसी ने उनसे अतिरिक्त पैसे तो नहीं मांगे। मरीजों व तीमारदारों ने ऐसी किसी मांग से इनकार किया।