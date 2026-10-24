महराजगंज में 25 साल पुराना राजस्व आदेश निरस्त, सिसवा भूमि विवाद पर फिर होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, सिसवा बाजार। सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में 2.416 हेक्टेयर भूमि से जुड़े करीब 25 साल पुराने राजस्व आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उपजिला मजिस्ट्रेट निचलौल की अदालत ने ग्राम सिसवाखुर्द के 14 गाटों की भूमि के संबंध में 29 मई 2001 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए मूल वाद में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है।

अब मामले में आपत्ति और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मामले के अनुसार, वर्ष 2001 में सिसवाखुर्द की कुल 2.416 हेक्टेयर भूमि को बंजर खाते से हटाकर एक कॉलेज के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध नगरपालिका की ओर से 19 जून 2026 को कायमी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

नगरपालिका ने आरोप लगाया कि ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि को गलत तरीके से विद्यालय के नाम दर्ज कराया गया। साथ ही तर्क दिया कि वर्ष 2019 में क्षेत्र के नगरपालिका में शामिल होने के बाद इस भूमि पर उसका हित निहित है।