महराजगंज में 2,000 रसोई गैस उपभोक्ताओं की बढ़ीं मुश्किलें, बिना E-KYC नहीं मिलेगा सिलिंडर

जागरण संवाददाता, निचलौल। गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराने वाले निचलौल क्षेत्र के करीब दो हजार उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गैस एजेंसी की ओर से ई-केवाईसी कराने के लिए एक अक्टूबर तक समय सीमा निर्धारित की गई थी।

इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने निर्धारित अवधि में अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक केवाईसी कराने के बाद ही गैस सिलिंडर मिलेगा। निचलौल स्थित भारत गैस एजेंसी पर करीब 19 हजार उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन हैं। इनमें से लगभग 17 हजार उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी करा ली है, जबकि करीब दो हजार उपभोक्ता अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं को समय-समय पर ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक किया गया था।