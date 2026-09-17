नेपाल में 18 दिन बाद खुला कृष्णभीर मार्ग, पृथ्वी राजमार्ग पर दोतरफा यातायात फिर से शुरू

संवाद सूत्र, (भैरहवा) नेपाल। धादिंग के कृष्णभीर क्षेत्र में नया ट्रैक तैयार होने के बाद 18 दिन से बाधित पृथ्वी राजमार्ग पर गुरुवार सुबह छह बजे से दोतरफा यातायात बहाल कर दिया गया। दोनों दिशाओं में वाहनों का संचालन शुरू होने से काठमांडू समेत देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सड़क संपर्क फिर से सुचारु होने की उम्मीद है। लंबे समय से मार्ग बाधित होने के कारण यात्रियों और मालवाहक वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

26 अगस्त को त्रिशूली नदी में बाढ़ आई थी। इसके बाद 30 अगस्त को कृष्णभीर क्षेत्र में सड़क का बड़ा हिस्सा कट गया था। इससे पृथ्वी राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। संबंधित निकायों ने वैकल्पिक रूप से नया ट्रैक तैयार किया। 13 सितंबर को इस पर कुछ भारी वाहनों को चलाकर परीक्षण किया गया था।

इसके बाद ट्रैक को सुरक्षित और यातायात योग्य बनाने के लिए सुधार कार्य जारी रहा। जिला प्रशासन कार्यालय धादिंग ने बुधवार को निर्णय लेकर गुरुवार सुबह छह बजे से राजमार्ग को दोनों दिशाओं में खोलने की घोषणा की थी। प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मी पांडेय ने बताया कि संबंधित निकायों के लगातार प्रयास से नया ट्रैक तैयार किया गया है।