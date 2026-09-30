महराजगंज में दिखा उत्सुकता का उत्साह, पूरे दिन छाया रहा जागरण विमर्श

अरुण कुमार, महराजगंज। सुबह नौ बजे से ही होटल ले ग्रैंड बाई सैवी की ओर लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। देखते ही देखते सभागार भर गया। मंच पर होने वाली चर्चा को लेकर लोगों में शुरुआत से ही उत्सुकता नजर आई। विकास के अलग-अलग पहलुओं पर क्या बात होगी और महराजगंज के भविष्य को लेकर क्या तस्वीर सामने आएगी, इसे जानने के लिए लोग पूरे समय जुड़े रहे।

यह मौका था दैनिक जागरण की ओर से आयोजित ‘जागरण विमर्श—विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित महराजगंज’ जिसकी वजह से दिनभर माहौल बना रहा। मंच पर वक्ता और विषय बदलते रहे, लेकिन श्रोताओं का ध्यान चर्चा पर केंद्रित रहा। किसी वक्तव्य पर तालियां बजीं तो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोग शांति से सुनते रहे। कई बार वक्ताओं की बात के बाद आपस में चर्चा करते लोग भी दिखाई दिए।



कार्यक्रम से पहले अमित अंजन की भजन प्रस्तुति हुई। भजन की स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। प्रस्तुति के बाद तालियों से उनका स्वागत हुआ। उद्घोषक प्रकृति त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया। दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। महराजगंज के उद्भव से लेकर वर्तमान विकास की रफ्तार से लखनऊ को जोड़ा।

मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने देश और प्रदेश के विकास के साथ महराजगंज की संभावनाओं और विकास की दिशा पर विचार रखे। इससे पहले दैनिक जागरण महराजगंज के चीफ रिपोर्टर विश्वदीपक त्रिपाठी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जिले में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों की चर्चा करते हुए स्कूल कालेज, अस्पताल, बाजार, माल, होटल-रेस्टोरेंट सहित क्षेत्र के विस्तार, रेलवे से जुड़ी गतिविधियों और इनके माध्यम से बढ़ रही आर्थिक गतिविधियों को महराजगंज के बदलते स्वरूप से जोड़ा।



विमर्श के दौरान महराजगंज के विकास से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। रोजगार, कारोबार, आधारभूत सुविधाओं और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े विषयों ने लोगों की दिलचस्पी बनाए रखी। मंच से जब कोई नया मुद्दा सामने आता तो श्रोताओं का ध्यान और गहरा हो जाता। वक्ताओं के विचारों के बीच लोगों के मन में उठ रहे सवाल भी चर्चा का हिस्सा बने।

कभी नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते पर बात हुई तो कभी पर्यटन के विकास तो रोजगार के लिए उद्योगों के स्थापना की चर्चा मंच से हुई। वनटांगियों के विकास से लेकर किसानों की समृद्धि पर अतिथि वक्ताओं ने जहां बात की। वहीं श्रोताओं ने भी अपनी जिज्ञासा शांत की।