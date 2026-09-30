महराजगंज में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से बदल रही तस्वीर, जागरण विमर्श में पंकज चौधरी ने गिनाईं विकास की संभावनाएं

डा. राकेश राय, महराजगंज। विकास की बदलती तस्वीर में महराजगंज भी तेजी से नई सुविधाओं से जुड़ रहा है। सड़क संपर्क मजबूत होने के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सुविधाएं बढ़ी हैं। भारत-नेपाल सीमा पर बन रहा एकीकृत चेकपोस्ट भविष्य में रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है।

जिले के धार्मिक और बौद्ध स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की संभावनाएं भी आकार ले रही हैं। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को होटल लेग्रैंड में आयोजित ‘जागरण विमर्श’ में जिले के विकास कार्यों और संभावनाओं को सामने रखा।

उन्होंने बताया कि 3587 करोड़ रुपये की लागत से 300 बेड का अत्याधुनिक मेडिकल कालेज तैयार किया गया है। जिला अस्पताल में 100 बेड की सुविधा विकसित हुई है। कोविड काल में 50-50 बेड के आइसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट और आक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत के 8.68 लाख गोल्डन कार्ड और करीब 1.30 लाख लाभार्थियों का भी उन्होंने उल्लेख किया।

सड़क विकास के तहत इंदरपुर-सिसवा-निचलौल-ठूठीबारी-नौतनवा मार्ग के लिए सीआरएफ से स्वीकृति मिलने की जानकारी दी। मुख्य और संपर्क मार्गों के विस्तार के साथ गांवों और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा बिजली पहुंचाने के कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया। शिक्षा के क्षेत्र में वनटांगिया क्षेत्रों में 29 परिषदीय विद्यालय, मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय, आइटीआइ और पालीटेक्निक कालेज की सुविधाएं गिनाईं।