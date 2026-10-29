भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा पर मंथन, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ रोकने को लेकर काठमांडू में बैठक शुरू

संवादसूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल की खुली सीमा का दुरुपयोग कर होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने रणनीतिक मंथन शुरू कर दिया है। मानव तस्करी, तीसरे देशों के नागरिकों की अवैध आवाजाही, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बुधवार से काठमांडू में एसएसबी और एपीएफ की 10वीं द्विपक्षीय समन्वय बैठक शुरू हुई है। बैठक में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और निगरानी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।

नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) और भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के बीच आयोजित बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एपीएफ के महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल कर रहे हैं। दोनों देशों के गृह एवं विदेश मंत्रालयों, सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं।

बैठक में सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए दोनों सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं साझा करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। खुली सीमा के कारण होने वाली चुनौतियों को देखते हुए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल तथा संयुक्त प्रयासों से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की संभावनाओं पर भी विचार किया गया है।