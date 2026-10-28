भारत-नेपाल सीमा पर कद्दू के बीजों की 'सीक्रेट डिलीवरी', पुलिस-कस्टम के रेड में बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, नौतनवा। भारत-नेपाल सीमा पर कद्दू के बीज की खेप पकड़े जाने के लगातार सामने आ रहे मामलों ने सीमा पार माल की आवाजाही और निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बीज की बड़ी खेपें पकड़ी गईं।

कहीं बाइक से बीज ले जाते लोग मिले, तो कहीं ट्रक और डीसीएम में लदी बोरियां बरामद हुईं। अब बीज के स्रोत, उसे सीमा पार लाने के तरीके और आगे पहुंचाने वाले नेटवर्क की जांच अहम हो गई है। 31 अगस्त को 66वीं वाहिनी एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोनौली कोतवाली क्षेत्र के खनुआ गांव के बजरडीहवा टोले में नो-मेंस लैंड के पास छह बोरियों में 240 किलो कद्दू के बीज बरामद किए। मौके से राम करन यादव और गनेश जायसवाल को बाइक के साथ पकड़ा गया।