संवाद-संवेदना और विश्वास के 50 सप्ताह पूरे, लखनऊ के 1090 चौराहे पर सजी ‘योगी की पाती’ की विकास यात्रा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सत्ता और जनता के बीच संवाद केवल सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह विश्वास, संवेदना और आत्मीय जुड़ाव का माध्यम भी बनता है। इसी सोच को साकार करती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साप्ताहिक पहल ‘योगी की पाती’ ने अपने 50 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर सोमवार को राजधानी के 1090 चौराहे पर विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदर्शनी का उद्घाटन कर इस संवाद यात्रा को जनसहभागिता के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रदर्शित किया।

‘योगी की पाती’ के जरिए मुख्यमंत्री प्रत्येक सप्ताह प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करते हुए अपने विचार, अनुभव, सरकार की प्राथमिकताओं और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को साझा करते रहे हैं। इस पहल की खासियत यह है कि इसमें शासन की नीतियों और योजनाओं के साथ सामाजिक सरोकारों, सांस्कृतिक चेतना, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक स्वावलंबन और जनभागीदारी जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी गई है। 50 संस्करणों का सफर इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद को शासन की कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास किया है।

50 संस्करणों में दिखी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा 1090 चौराहे पर आयोजित प्रदर्शनी में ‘योगी की पाती’ के अब तक प्रकाशित सभी 50 संस्करणों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इनके माध्यम से आगंतुक मुख्यमंत्री के विचारों, प्रदेश के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और विभिन्न जनहितकारी विषयों पर सरकार के दृष्टिकोण से रूबरू हो रहे हैं। प्रदर्शनी एक ओर जहां मुख्यमंत्री की संवाद यात्रा को संजोती है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और उसकी संभावनाओं को भी सामने रखती है।

ओडीओपी और ओडीओसी से दिखी प्रदेश की सांस्कृतिक-आर्थिक पहचान प्रदर्शनी का एक प्रमुख आकर्षण ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) और ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) के विशेष स्टॉल रहे। इन स्टॉलों पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय खानपान की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित किया गया। इन पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों की प्रतिभा तथा पारंपरिक व्यंजनों की विविधता को एक मंच मिला।

यह आयोजन स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने, पारंपरिक हुनर को प्रोत्साहित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को भी प्रदर्शित करता है। ओडीओपी और ओडीओसी के माध्यम से ‘लोकल’ को ‘ग्लोबल’ पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की झलक भी प्रदर्शनी में देखने को मिली।

युवाओं से संवाद, प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनभागीदारी कार्यक्रम में ‘रंग दे बसंती, उत्तर प्रदेश’ की टीम ने युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी और युवा हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। इनमें विजयी प्रतिभागियों को ओडीओपी योजना के उत्पाद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए।

इस पहल के जरिए युवाओं को केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित न रखते हुए उन्हें प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उद्यमिता और विकास की संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। खास बात यह रही कि प्रतियोगिताओं और संवाद के माध्यम से कार्यक्रम में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में शामिल छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं युवा हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं से निरंतर जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारी समृद्ध मातृ संस्कृति ही हमारी विशिष्ट पहचान है। प्रदेश सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करने और प्रदेश की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक विशाल सिंह, उप निदेशक अनुराग प्रसाद, उप निदेशक आत्रेय मिश्र, सहायक निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह, सहायक निदेशक सतीश भारती, सहायक निदेशक चन्द्र विजय वर्मा एवं परशुराम मौर्य उपस्थित रहे। वहीं, रंग दे बसंती टीम की ओर से विश्वदीप शुक्ल, अविका सिंह, चंद्र भूषण बारोड़, नक्षत्र शर्मा, उत्कर्ष चौहान एवं अंबुज राय ने कार्यक्रम में सहभागिता की।