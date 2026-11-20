राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार मार्च तक किसानों को फसली ऋण के रूप में चार हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। विधान सभा चुनाव को देखते हुए हुए इस वित्तीय वर्ष में तीन प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण देने की सीमा 12 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है।

लगभग 11 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरित किया जा चुका है। शेष चार हजार करोड़ रुपये फसली ऋण का वितरण अभियान चलाकर किसानों के बीच करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को सहकारिता भवन के सभागार में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि किसान प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचना चाहिए। खेती में किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए फसली ऋण की सीमा इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाई गई है।

क्या है उद्देश्य? मंत्री ने बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) को उत्पादन, विपणन (मार्केटिंग) और खुदरा बिक्री (रिटेल) से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद एम-पैक्स के माध्यम से बेचे जाएं, समितियों को भी उत्पादन से जोड़ा जाए।