दीवाली की आतिशबाजी पर उठे सवाल तो बोले सीएम योगी- एक दिन प्रदूषण हुआ, तो खत्म भी हो जाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को UPSSSC द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किया। कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित था।

इस दौरान उन्होंने दिवाली के बाद हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले ही दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन वह कम भी हो जाएगा।

सीएम योगी ने कहा, 'आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण हो गया। हमने कहा कि प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो।'

#WATCH उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप लोगों ने दीपावली मनाई और बहुत से लोग कह रहे हैं इससे प्रदूषण हो गया। हमने कहा प्रदूषण हो गया तो समाप्त भी हो जाएगा। काहे चिंता कर रहे हो। जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया उनको कोई नहीं बोलता। अगर जनता एक दिन आतिशबाजी और पटाखा कर ले तो प्रदूषण हो गया। ये समाप्त हो जाएगा ये समस्या नहीं है। अच्छा किया लोगों ने धूम धड़ाके के साथ दीपावली मनाई। खूब आतिशबाजी की। हम लोगों ने कहा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था...पर्व और त्योहार में जब कोई खुशी मनाता है तो लोगों को प्रदूषण याद आने लगता है... — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'जिन लोगों ने अपने भ्रष्ट कारनामों से पूरे सिस्टम को प्रदूषित किया, उनको कोई नहीं बोलता। अगर जनता एक दिन आतिशबाजी और पटाखा कर ले तो प्रदूषण हो गया। ये समाप्त हो जाएगा ये समस्या नहीं है। अच्छा किया लोगों ने धूम धड़ाके के साथ दीपावली मनाई। खूब आतिशबाजी की।'

कहा, 'हम लोगों ने कहा कि पटाखे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मैं भी अयोध्या में आतिशबाजी में था। पर्व और त्योहार में जब कोई खुशी मनाता है तो लोगों को प्रदूषण याद आने लगता है।'