11 नवंबर को सीएम योगी 1146 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, किसान परिवारों के खाते में भेजेंगे 215 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को युवाओं नियुक्ति पत्र और किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व विभाग में चयनित 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

इन अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4300 लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजेंगे।

योजना के माध्यम से दुर्घटना में प्रभावित किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है। प्रदेश सरकार के अनुसार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। आगे एक लाख और नौकरी देने का लक्ष्य रखा है।