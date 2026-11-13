 उत्तर प्रदेश में छूटे मतदाताओं को जोड़ने की मुहिम की कमान संभालेंगे सीएम योगी, लखनऊ में कार्यशाला आज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुटी भाजपा ने अब मतदाता सूची को दुरुस्त कराने और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर पूरा जोर लगा दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की कमान खुद संभाली है। शुक्रवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस अभियान की रूपरेखा समझाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी कार्यशाला में मौजूद रहेंगे।

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआइआर से पहले और बाद की मतदाता सूचियों का हवाला देते हुए दावा किया था कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इनमें 66 लाख ऐसे मतदाता बताए गए हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं हैं।

इसी तरह 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के साढ़े चार लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया था कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जबकि हिंदू मतदाताओं की संख्या घटी है।