14 नवंबर को CM योगी का हापुड़ दौरा, घाट से हेलीपैड तक होगा कड़ा पहरा; पुलिस लाइन में बना सेफ हाउस

केशव त्यागी, हापुड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 14 नवंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा का जिम्मा करीब 250 पुलिसकर्मियों के कंधों पर होगा।

हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल, घाट और मंच तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि बिना अनुमति परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी और हर महत्वपूर्ण स्थान पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। घाट और मंच पर एएसपी संभालेंगे सुरक्षा की कमान मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पानी में सुरक्षा की जिम्मेदारी एसडीआरएफ की टीम संभालेगी। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान एक अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के हाथों में होगी।

उनके साथ दो क्षेत्राधिकारी (सीओ) भी तैनात रहेंगे। यह टीम घाट और मंच के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री पहले स्नान करेंगे। जिसके बाद अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेंगे। हेलीपैड से 400 मीटर पहले लगेगा बैरियर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने वाले स्थान को सुरक्षा के लिहाज से विशेष घेरे में रखा जाएगा। हेलीपैड से करीब 400 मीटर की दूरी पर बैरियर लगाए जाएंगे। यहां से वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी।