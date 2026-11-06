सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4543 उपनिरीक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, लखनऊ में कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 में चयनित 4543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

पुलिस लाइन लखनऊ में सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी संख्या में नए उपनिरीक्षक मिलेंगे।

भर्ती में नागरिक पुलिस के 4242 उपनिरीक्षक, पीएसी के 135 प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) के 60 प्लाटून कमांडर तथा महिला बटालियनों के लिए 106 महिला उपनिरीक्षकों का चयन किया गया है। इनमें नागरिक पुलिस के 3394 पुरुष और 848 महिला उपनिरीक्षक शामिल हैं।

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 12 अगस्त, 2025 को कुल 4543 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया था। लिखित परीक्षा 14 व 15 मार्च, 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें रिक्त पदों के सापेक्ष 2.7 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था।