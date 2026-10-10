नवरात्र और दशहरे पर पूजा मार्गों के पास मांस-मदिरा की बिक्री पर रोक, मंदिरों में 24 घंटे होगी CCTV से होगी निगरानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के मद्देनजर राज्य के सभी प्रमुख मंदिरों की सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि नवरात्र व दशहरा पर्व पर शोभा यात्रा मार्गों व पूजा पंडालों के पास मांस-मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध रखा जाए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में रहकर जनता से सीधा संवाद करने को भी कहा है।

शुक्रवार देर शाम अपने आवास पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की कानून व्यवस्था व शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने जिला व शासन स्तर पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई तेज करने के भी दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टंटबाजी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने और एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई तेज करने के भी निर्देश दिए। आगामी पर्व-त्योहारों के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 19 अक्टूबर को महानवमी और 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम आवागमन के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। विंध्याचल धाम, देवीपाटन शक्तिपीठ, सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी, मां ललिता देवी शक्तिपीठ व नैमिषारण्य सहित सभी प्रमुख देवी मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस कार्मिक तैनात किए जाएं।