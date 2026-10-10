यूपी में धान खरीद नीति को मंजूरी, अब 25% टूटे चावल नहीं खरीदेगी योगी सरकार; नियमोंं में किया बड़ा बदलाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इस बार चावल मिलों से लिए जाने वाले चावल में टूटे दानों (ब्रोकेन राइस) की स्वीकार्य सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। पहले चरण में यह व्यवस्था 10 जिलों में लागू की जाएगी। इसके लिए जिलों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है।

चावल की बोरियों पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे चावल की पहचान करने के साथ ही मिल मालिकों और आपूर्ति से जुड़ी जानकारी की निगरानी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई।