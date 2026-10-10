यूपी में कौशल विकास पर 1725 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार, युवाओं के रोजगार के लिए 75 जिलों में तैयार होंगे 9 जोन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ जोन में बांटकर कौशल प्रशिक्षण और रोजगार का एकीकृत तंत्र विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित कर देश-विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

योजना के तहत पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में पांच प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए 10 से 25 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए दो वर्ष के भीतर चार लेन की सड़क सुविधा विकसित करने का प्रविधान भी किया गया है। साथ ही युवाओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।