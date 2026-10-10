यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, भाजपा के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार शामिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यसभा की 10 सीटों पर शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। इनमें भाजपा के आठ व सपा के दो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर गरमाई प्रदेश की राजनीति परिणाम के साथ भले थम गई, पर कई प्रकार का चुनावी संदेश विधान सभा चुनाव तक बना रहेगा।

मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्यसभा निर्वाचन प्रमाणपत्र पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति को समर्पित किया, फिर अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोध समाज की राजनीतिक ताकत का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र हिंदुत्व के पुरोधा बाबूजी (कल्याण सिंह) के समाज में जनजागरण का प्रतिफल है।

राज्यसभा के चुनाव अधिकारी अजीत कुमार वर्मा ने शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इनका कार्यकाल 26 नवंबर से आरंभ होगा।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन दूसरे नाम पर तमाम कयासों के बीच अखिलेश यादव ने उद्यमी धनराज नाथवानी को टिकट देकर सबको चौंका दिया। वह 12 अक्टूबर को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लेंगे।

इन्हें बनाया उम्मीदवार भाजपा ने भी जातीय समीकरण संतुलित रखते हुए कई हाईप्रोफाइल नामों के बजाय साधारण एवं अपेक्षाकृत कम पहचान रखने वाले चेहरों गोपीकृष्ण पाण्डेय, राधाकांत ओझा, राम प्रताप सिंह, प्रकाश पाल, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर एवं धर्मपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया।