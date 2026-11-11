यूपी के एजुकेशन सिस्टम को मिलेगी नई उड़ान, ग्रेटर नोएडा में खुलेगा ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी का कैंपस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 का असर दिखने लगा है। जिन जिलों में उच्च शिक्षा के संस्थान कम हैं, वहां निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब प्रदेश में विदेशी विश्वविद्यालय का परिसर खोलने की भी तैयारी है। इसके तहत आस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 तक प्रदेश में 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। अब एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय को मिलाकर सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या अब 26 हो गई है। दूसरी ओर, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 से बढ़कर 56 पहुंच गई है। विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।