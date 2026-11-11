UP चुनाव : सपा के कुर्मी-यादव किले में भाजपा की सेंध, अरविंद चौधरी और पूर्व CBI अधिकारी अनिल यादव ने थामा BJP का दामन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जहां राजनीतिक दल नए चेहरों को जोड़कर जातीय समीकरणों को सजाने में जुटे हैं, वहीं नेताओं को भी सुरक्षित राजनीतिक ठिकाना मिल रहा है। 2009 में बसपा के टिकट पर बस्ती से सांसद चने गए एवं वर्तमान में सपा में सक्रिय अरविंद चौधरी और सीबीआई के पूर्व अधिकारी अनिल यादव ने भाजपा का पटका पहन लिया है।

इसे जहां 27 अक्टूबर को आंवला के पूर्व भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सपा में शामिल होने का जवाब माना जा रहा है, वहीं यह कुर्मी-यादव समीकरण कसने का प्रयास भी है। वह बस्ती के सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी के भतीजे हैं।

विधान सभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने बाहरियों के लिए खिड़की खोल दिया है। इससे जहां दलों का जातीय समीकरण मजबूत हो रहा है, वहीं इससे विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है। लखनऊ भाजपा कार्यालय पर बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कुर्मी चेहरा अरविंद चौधरी को पटका पहनाया।

इन्होंने कराया शामिल भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन एवं मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एवं मंत्री दयाशंकर सिंह की मंच पर उपस्थिति बता रही थी कि यह ज्वाइनिंग कितनी महत्वपूर्ण है। पार्टी के जानकारों का कहना है कि अयोध्या, देवीपाटन एवं गोरखपुर मंडल के कुर्मी वोटों को अपने पाले में लेने की रणनीति के तहत पार्टी में शामिल कराया गया है।

प्रदेश में यादव के बाद पिछड़ों में कुर्मी वोटों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है। चर्चा है कि अरविंद बस्ती की कप्तानगंज विधान सभा सीट से टिकट मांगेंगे। बीजेपी के इस कदम को सपा के कुर्मी वोटरों में बड़ी सेंध लगाने के तौर पर देखा जा रहा है।