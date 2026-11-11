'सपा की सरकार बनी तो अयोध्या के गरीबों को देंगे मुफ्त घी और सरसों का तेल', चुनाव से पहले अखिलेश का एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की कि प्रदेश मे सपा की सरकार बनने पर बुंदेलखंड पैकेज की तर्ज पर अयोध्या के गरीबों को मुफ्त घी और सरसों का तेल बांटा जाएगा। श्रीराम मंदिर जाने के सवाल पर कहा कि भगवान सबके हैं। केदारेश्वर के साथ मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे।

बुधवार को सपा कार्यालय मे नोटबंदी के दौरान बैंक की कतार मे जन्मे खजांची का 10वां जन्मदिन मनाने पहुंचे अखिलेश ने नोटबंदी को भाजपा का सबसे भ्रष्ट फैसला बताया। तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को खजांची को गोद लेना चाहिए, लेकिन गांवों की तरह अनाथ छोड़ने के लिए नहीं।

खजांची के जन्म के समय ही 2000 रुपये का नोट आया था। वह अब पूछता है कि उसके साथ जन्म लेने वाले नोट का क्या हुआ। अखिलेश ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद नकदी का चलन 70 प्रतिशत बढ़ गया। बैंकों के विलय, निजीकरण, खातों से पेनल्टी कटौती पर भी सवाल उठाया।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि उसे 1.56 करोड़ लोगों के नाम कटने की चिंता है तो उसे सपा के सवालों का संज्ञान लेना चाहिए। मतदाता कार्ड को आधार से जोड़ने और बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग की। दावा किया कि विधानसभा चुनाव में अब 80-20 नहीं, बल्कि 95-5 प्रतिशत की लड़ाई होगी।