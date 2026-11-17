राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर बड़ी संख्या में लोगों के मन में भ्रम है। खासकर दूसरे शहरों में नौकरी, कारोबार या पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे लोगों के सामने यह सवाल है कि क्या वे अपने वर्तमान पते पर मतदाता बन सकते हैं? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता बनने के लिए स्थायी निवास की अनिवार्यता नहीं है।

कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, वहां की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उसे संबंधित पते पर निवास का प्रमाण देना होगा। पते के प्रमाण के रूप में सात तरह के दस्तावेजों में कोई एक देना होगा।

इनमें संबंधित पते पर कम से कम एक वर्ष का पानी, बिजली या गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक शामिल है। इसके अलावा राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख (किसान बही सहित), भारतीय पासपोर्ट, किराएदार की दशा में पंजीकृत किराया पट्टा विलेख और स्वयं के मकान की स्थिति में पंजीकृत विक्रय विलेख भी पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।