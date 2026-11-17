संवाद सूत्र, गोंडा। एसआइआर के बाद जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 16 हजार मतदाता बढ़े

हैं। अब जिले में मतदाताओं की संख्या 22.31 लाख हो गई है। दस अप्रैल को एसआइआर के बाद

प्रकाशित मतदाता सूची में 22.15 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज थे।



कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम रमेश रंजन ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के

ड्राफ्ट का प्रकाशन किया। सूची में 22 लाख 31 हजार 198 नाम दर्ज हैं, जिसमें पुरूष 12 लाख 20 हजार 703, महिला दस लाख दस हजार 446, थर्ड जेंडर 49 शामिल हैं। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 उिसंबर तक दावा, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा। डीएम ने कहा कि ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष या उससे अधिक की हो गई है और वे अपना नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नाम को हटाने के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानान्तरण के लिए फार्म-8 भर सकते हैं।

फार्म बूथ लेविल अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, संबंधित तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त आयोग के एप एवं वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डीएम ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने कार्यकर्ता/बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जाएं एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाए।