जागरण संवाददाता, रायबरेली। आलू उत्पादक किसानों कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू निकालने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को 30 नवंबर तक आलू निकालना होगा। इसके लिए किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये दिए जाएंगे।



उद्यान विभाग की ओर से शीतगृह में भंडारित आलू निकालने पर अनुदान योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को अधिकतम 20 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 30 नवंबर तक शीतगृह से आलू की निकासी कर विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्रफल के लिए अनुदान देय होगा।

प्रति हेक्टेयर अधिकतम 200 क्विंटल आलू की दर से 100 रुपये प्रति क्विंटल भंडारण प्रभार पर अनुदान दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी जय राम वर्मा का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।