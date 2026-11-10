वोटर लिस्ट से कट गया नाम? फॉर्म-6 भरने से पहले जान लें ये जरूरी बात, चुनाव आयोग ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम नहीं है, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरने में अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले की मतदाता सूची में था, लेकिन नई सूची में नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं।

इसके लिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि पहले मतदाता होने के बावजूद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना गलत नहीं है। दरअसल, फार्म-6 भरते समय आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है। इस वजह से पहले से मतदाता रहे लोगों को डर था कि दोबारा फार्म भरने पर उन पर गलत जानकारी देने का आरोप लग सकता है और कार्रवाई हो सकती है।

आयोग ने इसी आशंका को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि एसआइआर से पहले मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं होने पर फार्म-6 भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आयोग की यह राहत उन लोगों के लिए है, जिनका नाम वर्तमान में किसी भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है और वह यह बात छिपाकर दूसरी जगह भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है या फार्म-6 में जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। धारा-31 के तहत गलत घोषणा करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।