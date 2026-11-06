वोटर ID बनवाने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, जन सुविधा केंद्र पर भूल कर भी ना करें ये दो गलतियां  

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरते समय होने वाली गलतियों और एक ही व्यक्ति के नाम की कई प्रविष्टियों पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग जन सुविधा केंद्र (सीएससी) संचालकों को प्रशिक्षित करेगा।

आनलाइन आवेदन के बाद मोबाइल पर रेफरेंस नंबर का संदेश नहीं मिलने पर आवेदकों द्वारा दोबारा फार्म भरने से मतदाता सूची में बहुप्रविष्टियों की समस्या सामने आ रही है। इसे रोकने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन सुविधा केंद्र संचालकों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-6 का अंतिम सबमिशन आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-साइन करने के बाद ही होता है। इसके बाद ही आवेदन का रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। फार्म जमा होने की पुष्टि के लिए स्क्रीन पर संदेश भी प्रदर्शित होता है।

आवेदक को देना होगा स्क्रीनशॉट ऐसे में मोबाइल पर संदेश नहीं मिलने का मतलब यह नहीं है कि आवेदन जमा नहीं हुआ है। नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार मोबाइल पर रेफरेंस नंबर नहीं पहुंचता, जबकि वह स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है। ऐसी स्थिति में जन सुविधा केंद्र संचालक को रेफरेंस नंबर नोट करके या उसका स्क्रीनशाट लेकर आवेदक को देना होगा, ताकि वह दोबारा आवेदन न करे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि फार्म-6 में आवेदक या उसके संबंधी का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा सकता है। यह नंबर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से अलग भी हो सकता है। आवेदन का रेफरेंस नंबर उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, जो फार्म में दर्ज किया गया है।