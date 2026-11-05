दीपावली पर यूपी पुलिस का हाई अलर्ट, 6 से 11 नवंबर तक 24 घंटे एक्टिव रहेगा विभाग; सुरक्षा के लिए तैयार प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर आपातकालीन पुलिस सहायता निर्बाध बनाए रखने के लिए यूपी-112 मुख्यालय में छह से 11 नवंबर तक चार शिफ्टों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

हाई प्रायोरिटी वाली घटनाओं की सघन निगरानी के साथ पीड़ितों तक पीआरवी के माध्यम से जल्द सहायता पहुंचाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक यूपी-112 बिनोद कुमार सिंह ने गुरुवार को मुख्यालय के राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।



उन्होंने निरीक्षक से आरक्षी स्तर तक के पुलिसकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही सिस्टम इंटीग्रेटर व सेवा प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों का भी शिफ्टवार ड्यूटी रोस्टर बनाने को कहा।