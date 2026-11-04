विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, भूमि अधिग्रहण के लिए 2800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए भूमि खरीद पर खर्च होने वाले 2800 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस राशि में से गाजीपुर को 1100 करोड़ रुपये, चंदौली को 1200 करोड़ रुपये और मीरजापुर को 500 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

यह राशि तीनों जिलों के जिलाधिकारियों के डिपाजिट खातों में जमा की जाएगी। इससे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि खरीद की प्रक्रिया को गति मिलेगी। सोनभद्र से शुरू होकर चंदौली और गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला विंध्य एक्सप्रेसवे क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके निर्माण से विंध्य क्षेत्र और पूर्वांचल के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा।