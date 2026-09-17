PM मोदी की टेबल पर पहुंची विकसित यूपी के रोडमैप की फाइल, 'ग्रीन सिग्नल' मिलते ही प्रदेश में शुरू होगा महा-मिशन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विकसित उत्तर प्रदेश@2047 के विजन डाक्यूमेंट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुझाव और उनकी संस्तुति के लिए डाक्यूमेंट की प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। वहां से हरी झंडी मिलने पर प्रदेश सरकार विजन डाक्यूमेंट के रोडमैप पर कार्य प्रारंभ कराएगी।

भारत सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट में उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों से मिलान करने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रदेश के विजन डाक्यूमेंट को अनुमति मिल जाएगी।

उत्तर प्रदेश सहित देश के 17 राज्य वर्ष 2047 तक के लिए विजन डाक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ने अपने विजन डाक्यूमेंट को जारी कर दिया है। पीएमओ की अनुमति मिलते ही उत्तर प्रदेश भी विजन डाक्यूमेंट में तय किए गए रोडमैप पर कार्य शुरू कर देगा।