सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या मामले से लेकर धारा-370 तक... विधान सभा चुनाव से पहले क्या है BJP का 'रंगोली' प्लान?
भाजपा चुनावों से पहले 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत रंगोली और कला के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को जनता तक ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा का 'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा।
रंगोली, चित्रकला से मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचेंगी।
सर्जिकल स्ट्राइक, धारा-370, अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा सेवा संकल्प अभियान के जरिए चुनावों में कमल खिलाने के लिए उर्वर जमीन तैयार कर रही है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों पर ‘राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग और राष्ट्र के संग’थीम पर रंगोली सजाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की श्रृंखला रंगोली में नजर आएगी।
सर्जिकल, एयर स्ट्राइक से लेकर धारा-370 हटाने और आपरेशन सिंदूर तक की कहानियां चित्रकलाओं में झाकेंगी। वहीं, अयोध्या, काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन के कायाकल्प के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ एवं कांवड़ यात्रा के धार्मिक रंग उभरेंगे।
नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 12 अभियानों की रचना की गई है, जिसमें कला के धरातल पर राजनीतिक संदेशों को भी सजाया जाएगा। ‘राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ थीम को पार्टी ने विस्तार से समझाया है।
सनातन धर्म का बना वातावरण
पार्टी रंगोली, चित्रकलाओं एवं नाट्य मंचनों के जरिए यह बताएगी कि जब मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तब से अब तक भारत अर्थव्यवस्था, इंफ्रा, रक्षा संसाधनों एवं कूटनीति में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं सनातन धर्म का वातावरण बना।
सेवा के रंग में पार्टी ने जनधन खाता, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, उज्जवला योजना, हर घर जल, विकसित भारत जी राम जी जैसी दर्जनों योजनाओं को शामिल किया है, जिससे लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधरा। यूपी सरकार ने केंद्र एवं राज्य की योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों का त्रिस्तरीय डेटा बनाया है। कुल 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है।
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‘मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में चित्र सेवा’ के तहत 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक विद्यालयों में कक्षा पांच से कक्षा आठ के लिए चित्रकला तथा कक्षा नौ से 12 के लिए चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में चित्रकला, भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जिला स्तरीय प्रदर्शनी के बाद सात अक्टूबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होगी।
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‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ के तहत हर जिले में 18 से 20 कलाकारों की सांस्कृतिक टोलियां गठित होंगी। सार्वजनिक स्थलों पर 25 से 30 मिनट की प्रस्तुति के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास की कहानी पहुंचाई जाएगी। 25 लाख लाभार्थियों की कहानी पर रील्स बनाई जाएंगी।