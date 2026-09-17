सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या मामले से लेकर धारा-370 तक... विधान सभा चुनाव से पहले क्या है BJP का 'रंगोली' प्लान?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा सेवा संकल्प अभियान के जरिए चुनावों में कमल खिलाने के लिए उर्वर जमीन तैयार कर रही है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों पर ‘राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग और राष्ट्र के संग’थीम पर रंगोली सजाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों की श्रृंखला रंगोली में नजर आएगी।

सर्जिकल, एयर स्ट्राइक से लेकर धारा-370 हटाने और आपरेशन सिंदूर तक की कहानियां चित्रकलाओं में झाकेंगी। वहीं, अयोध्या, काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन के कायाकल्प के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ एवं कांवड़ यात्रा के धार्मिक रंग उभरेंगे। नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 12 अभियानों की रचना की गई है, जिसमें कला के धरातल पर राजनीतिक संदेशों को भी सजाया जाएगा। ‘राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ थीम को पार्टी ने विस्तार से समझाया है।

सनातन धर्म का बना वातावरण पार्टी रंगोली, चित्रकलाओं एवं नाट्य मंचनों के जरिए यह बताएगी कि जब मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तब से अब तक भारत अर्थव्यवस्था, इंफ्रा, रक्षा संसाधनों एवं कूटनीति में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं सनातन धर्म का वातावरण बना।