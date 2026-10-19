UP Weather Alert: कल कई जिलों में बढ़ सकती है सर्दी, किसान और पर्यटक रखें इन बातों का ध्यान
20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। दिन में धूप ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर को मौसम रहेगा साफ और शुष्क।
बारिश या आंधी-तूफान की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।
अधिकतम तापमान 30 डिग्री, सुबह-शाम गुलाबी ठंड का अहसास।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए बारिश, वज्रपात या आंधी-तूफान की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, नोएडा आदि) में दिनभर धूप खिली रहेगी और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। राज्य भर में औसतन 30 डिग्री अधिकतम तापमान रहने की संभावना है।
देर रात और तड़के सुबह का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। सुबह और देर शाम के समय गुलाबी ठंड का अहसास बना रहेगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम हवाएं (10 से 15 किमी/घंटा) चलने का अनुमान है।
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किसान इस मौसम में रबी फसलों की तैयारी कर सकते हैं, खेत की जुताई और गेहूं, सरसों, चना व मटर की बुआई की तैयारी के लिए यह मौसम बेहद अनुकूल है।
यूपी घूमने का मन बना रहे पर्यटक बिना किसी रुकावट के लखनऊ, वाराणसी, आगरा या मथुरा-वृंदावन जैसे पर्यटन स्थलों का खुलकर आनंद ले सकते हैं।
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