राज्य ब्यूरो, लखनऊ। किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड (ई-केसीसी) व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। देशभर में अब तक करीब 3.50 लाख आवेदन हुए हैं। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी एक लाख 23 हजार से अधिक है।

आवेदनों के मामले में कर्नाटक करीब 98 हजार के साथ दूसरे और हरियाणा लगभग 42 हजार आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर है। खास बात यह है कि नौ महीने में सवा लाख आवेदन का आंकड़ा पार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

किसानों को मिल रही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी में नाबार्ड की ओर से संचालित इस डिजिटल सुविधा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य किसानों को बैंक शाखाओं के चक्कर लगाए बिना किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की सुविधा देना है।