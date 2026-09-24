अब सिर्फ 'धार्मिक पर्यटन' ही नहीं... तमिलनाडु और राजस्थान को पछाड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी UP बना नंबर-1

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि घरेलू यात्राओं के दूसरे प्रमुख केंद्रों में भी अपनी जगह बना रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण में 365 दिनों में हुई रात्रि यात्राओं में यूपी की हिस्सेदारी 15.7 प्रतिशत रही।

तमिलनाडु 13.4 और राजस्थान आठ प्रतिशत के साथ पीछे रहे। पिछले 30 दिनों में कारोबार, सामाजिक यात्रा, शिक्षा-प्रशिक्षण व अन्य उद्देश्यों से हुई रात्रि यात्राओं में भी यूपी 15.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रहा। इस श्रेणी में बिहार 10.5 और तमिलनाडु 9.6 प्रतिशत पर रहे। आंकड़ों में प्रदेश के भीतर और बाहर से आने वाले यात्रियों को शामिल किया गया है।