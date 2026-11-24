जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहरी मलिन बस्तियों और श्रमिक अड्डों पर रहने वाले लोगों को अब इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर पांच शहरों में स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट (एसएमएमयू) संचालित की जाएंगी। ये यूनिट श्रमिकों और गरीब बस्तियों के लोगों तक पहुंचकर मौके पर ही जांच, परामर्श और दवाओं की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। खास बात यह है कि लखनऊ में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अलग से पिंक मोबाइल मेडिकल यूनिट भी खरीदी जा रही है।

इस पहल को लेकर सोमवार को एसजीपीजीआई के अस्पताल प्रशासन विभाग में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एसएचएसआरसी), उत्तर प्रदेश की ओर से बैठक आयोजित की गई। इसमें चार चिकित्सा महाविद्यालयों के सामुदायिक चिकित्सा विभागाध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक का विषय ''''फ्राम प्लानिंग टू प्रैक्टिस : आपरेशनलाइजिंग द एसएमएमयू माडल'''' रहा। योजना के तहत लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के लिए पांच स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट खरीदी जा रही हैं। इनका संचालन शहरी मलिन बस्तियों और श्रमिक अड्डों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।