दिवाली पर घर आए प्रवासियों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा, यूपी में 15 नवंबर तक चलेगा विशेष अभिायन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए गुरुवार से 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अब तक कभी फाइलेरिया रोधी दवा नहीं खाने वाले (नेवर टेकन), दवा सेवन से इनकार करने वाले और दीपावली पर घर लौटे प्रवासी लोगों को भी दवा खिलाई जाएगी।

स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर अपनी निगरानी में लोगों को दवा का सेवन कराएंगे। इसके बाद 19 नवंबर से सात दिसंबर तक 16 जिलों के 53 ब्लाक में सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान चलाया जाएगा। राज्य फाइलेरिया अधिकारी डा. एके चौधरी ने बताया कि प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतिम दौर में है। ऐसे में अब तक दवा नहीं खाने और दवा सेवन से इनकार करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के लिए शिक्षा, पंचायती राज और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।