गुमला में फाइलेरिया का संक्रमण खत्म हुआ या अब भी मौजूद? 17 अगस्त से शुरू होगा सर्वे

जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला जिले में फाइलेरिया संक्रमण की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब बड़े स्तर पर सर्वे करने जा रहा है।

17 अगस्त से 17 सितंबर 2026 तक चलने वाले फाइलेरिया ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे (TAS-1) में जिले के 152 विद्यालयों के 2,772 बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि जिले में फाइलेरिया संक्रमण अभी भी मौजूद है या संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होकर समाप्ति की ओर है।

सर्वे की तैयारियों और कार्ययोजना को लेकर जिला वीडी सलाहकार डॉ. शर्मिला शर्मा एवं डब्ल्यूएचओ के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉ. अखिलेश पटेल ने उपायुक्त दिलेश्वर महतो से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी दी। जिला वीडी सलाहकार ने बताया कि TAS-1 के तहत चयनित विद्यालयों में छह से सात वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जांच की जाएगी।

फाइलेरिया संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के लिए जिले के चार प्रखंडों के विद्यालयों को सर्वे में शामिल किया गया है। बिशुनपुर एवं चैनपुर प्रखंड के 62 चयनित विद्यालयों के 1,392 बच्चों तथा रायडीह एवं पालकोट प्रखंड के 90 विद्यालयों के 1,380 बच्चों का सर्वे किया जाएगा। इस तरह कुल 152 विद्यालयों के 2,772 बच्चे सर्वे का हिस्सा होंगे।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सर्वे के नतीजों से जिले में फाइलेरिया संक्रमण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी। इसके आधार पर आगे की स्वास्थ्य संबंधी रणनीति और आवश्यक कदम तय किए जा सकेंगे। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सभी चयनित विद्यालयों और बच्चों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सर्वे को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर भी जोर दिया।

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